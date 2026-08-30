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محليات

مراسل الجديد: غارة من مسيرة إستهدفت أطراف بلدة النبطية الفوقا

2026-08-30 | 06:46
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مراسل الجديد: غارة من مسيرة إستهدفت أطراف بلدة النبطية الفوقا
مراسل الجديد: غارة من مسيرة إستهدفت أطراف بلدة النبطية الفوقا
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مراسل الجديد: غارة من مسيرة إستهدفت أطراف بلدة النبطية الفوقا

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قرار قضائي "عاجل" بشأن انتخابات العائلات البيروتية (صور)
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قرار قضائي "عاجل" بشأن انتخابات العائلات البيروتية (صور)

أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراراً عاجلاً بحفظ أوراق الاقتراع في انتخابات اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، ومحاضر الفرز والنتائج للتدقيق فيها. جاء ذلك بعد اعتراض أحد المرشحين على آلية احتساب نحو 30 ورقة انتخابية، إضافة إلى ملاحظات حول حضور مندوبي المرشحين خلال عملية الفرز. مع الإشارة الى أن القرار لا يبطل الانتخابات، لكنه يبقي النتائج المعلنة قيد المراجعة.

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أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراراً عاجلاً بحفظ أوراق الاقتراع في انتخابات اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، ومحاضر الفرز والنتائج للتدقيق فيها. جاء ذلك بعد اعتراض أحد المرشحين على آلية احتساب نحو 30 ورقة انتخابية، إضافة إلى ملاحظات حول حضور مندوبي المرشحين خلال عملية الفرز. مع الإشارة الى أن القرار لا يبطل الانتخابات، لكنه يبقي النتائج المعلنة قيد المراجعة.

عاصفة آب تختبر جهوزية الطرق.. ماذا كشفت الأمطار؟
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عاصفة آب تختبر جهوزية الطرق.. ماذا كشفت الأمطار؟

أفادت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، بأنها واكبت "ميدانياً العاصفة المطرية الغزيرة التي شهدها لبنان مساء أمس، وانتشرت فرقها في جميع النقاط السوداء التي تُعدّ الأكثر عرضة لتجمّع المياه على الطرق الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها، لمراقبة شبكات التصريف والتدخل عند الحاجة".

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أفادت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، بأنها واكبت "ميدانياً العاصفة المطرية الغزيرة التي شهدها لبنان مساء أمس، وانتشرت فرقها في جميع النقاط السوداء التي تُعدّ الأكثر عرضة لتجمّع المياه على الطرق الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها، لمراقبة شبكات التصريف والتدخل عند الحاجة".

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ماذا يحصل في "الزوطرين"؟

أفادت الوكالة الوطنية، بأنه "سجل بعد ظهر اليوم توغل جرافة "D9" وقوة عسكرية اسرائيلية باتّجاه مجرى النهر لجهة زوطر الغربية".

وسبق ذلك قيام طوافة "أباتشي" بعملية تمشيط برشاشاتها الثقيلة باتجاه أطراف زوطر الشرقية.

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أفادت الوكالة الوطنية، بأنه "سجل بعد ظهر اليوم توغل جرافة "D9" وقوة عسكرية اسرائيلية باتّجاه مجرى النهر لجهة زوطر الغربية".

وسبق ذلك قيام طوافة "أباتشي" بعملية تمشيط برشاشاتها الثقيلة باتجاه أطراف زوطر الشرقية.

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08:29
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