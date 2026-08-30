مراسل الجديد: غارة من مسيرة إستهدفت أطراف بلدة النبطية الفوقا

أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراراً عاجلاً بحفظ أوراق الاقتراع في انتخابات اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، ومحاضر الفرز والنتائج للتدقيق فيها. جاء ذلك بعد اعتراض أحد المرشحين على آلية احتساب نحو 30 ورقة انتخابية، إضافة إلى ملاحظات حول حضور مندوبي المرشحين خلال عملية الفرز. مع الإشارة الى أن القرار لا يبطل الانتخابات، لكنه يبقي النتائج المعلنة قيد المراجعة.