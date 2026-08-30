ماذا يحصل في "الزوطرين"؟

أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراراً عاجلاً بحفظ أوراق الاقتراع في انتخابات اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، ومحاضر الفرز والنتائج للتدقيق فيها. جاء ذلك بعد اعتراض أحد المرشحين على آلية احتساب نحو 30 ورقة انتخابية، إضافة إلى ملاحظات حول حضور مندوبي المرشحين خلال عملية الفرز. مع الإشارة الى أن القرار لا يبطل الانتخابات، لكنه يبقي النتائج المعلنة قيد المراجعة.
أفادت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، بأنها واكبت "ميدانياً العاصفة المطرية الغزيرة التي شهدها لبنان مساء أمس، وانتشرت فرقها في جميع النقاط السوداء التي تُعدّ الأكثر عرضة لتجمّع المياه على الطرق الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها، لمراقبة شبكات التصريف والتدخل عند الحاجة".