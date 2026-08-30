عاصفة آب تختبر جهوزية الطرق.. ماذا كشفت الأمطار؟

أفادت في بيان، بأنها واكبت "ميدانياً المطرية الغزيرة التي شهدها مساء أمس، وانتشرت فرقها في جميع النقاط السوداء التي تُعدّ الأكثر عرضة لتجمّع المياه على الطرق الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها، لمراقبة شبكات التصريف والتدخل عند الحاجة".

