قوة مشاة اسرائيلية تتقدم نحو مجرى نهر زوطر (صورة)

أفاد مراسل الجديد، بأن "قوة مشاة إسرائيلية تؤازرها عدد من آليات "الهامر" المصفّحة تقدمت نحو مجرى نهر زوطر الغربية حيث تعمل على تنفيذ تفجيرات في المنطقة عند ضفاف النهر".