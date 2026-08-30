"الخارجية" ترد على عراقجي: السيادة خط أحمر!

وشددت الوزارة في بيان على أنّها "لطالما اعتمدت العقلانيّة والانفتاح والروح البنّاءة في مقاربة جميع المسائل، وتتوقّع من جميع نظرائها اعتماد النهج نفسه. والعقلانيّة في العلاقات بين الدول تفترض أولاً التعامل مع الدول من خلال مؤسساتها الدستوريّة والشرعيّة، لا مع «أطراف» أو «فصائل» داخلها. وكما أنّ إيران
، أو أيّ دولة مضيفة أخرى، لن تقبل بأن يتجاوز السفير
اللبناني مؤسّساتها الرسميّة للتعامل مع أطراف أو فصائل بمعزل عنها، فإنّ لبنان
لا يقبل بذلك أيضاً. فالعلاقات بين الدول تُبنى مع الدول ومن خلالها، واحترام السيادة مبدأ متبادل لا يحتمل الانتقائيّة أو التجاوز".