"الخارجية" ترد على عراقجي: السيادة خط أحمر!

أكدت أن العقلانية في العلاقات بين الدول تفترض التعامل الحصري عبر المؤسسات الدستورية والشرعية لا مع الأطراف أو الفصائل، وذلك رداً على مواقف عباس عراقجي بشأن العلاقات بين البلدين.



وشددت الوزارة في بيان على أنّها "لطالما اعتمدت العقلانيّة والانفتاح والروح البنّاءة في مقاربة جميع المسائل، وتتوقّع من جميع نظرائها اعتماد النهج نفسه. والعقلانيّة في العلاقات بين الدول تفترض أولاً التعامل مع الدول من خلال مؤسساتها الدستوريّة والشرعيّة، لا مع «أطراف» أو «فصائل» داخلها. وكما أنّ ، أو أيّ دولة مضيفة أخرى، لن تقبل بأن يتجاوز اللبناني مؤسّساتها الرسميّة للتعامل مع أطراف أو فصائل بمعزل عنها، فإنّ لا يقبل بذلك أيضاً. فالعلاقات بين الدول تُبنى مع الدول ومن خلالها، واحترام السيادة مبدأ متبادل لا يحتمل الانتقائيّة أو التجاوز".