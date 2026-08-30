الرئاسة اللبنانية: اتصل الرئيس عون بصاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شكره خلاله على مواقف قطر الداعمة للبنان والجهود المبذولة لتحقيق الامن والاستقرار

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



تمكّنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير مخطوف في بلدة عمشيت - جبيل بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، وأوقفت ٧ متورطين في عملية الخطف.



على أثر ذلك، دهمت دورية أخرى من المديرية مجمّعًا سكنيًّا في منطقة البوار - كسروان، وأوقفت ١٢ سوريًّا بينهم ٣ نساء لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية. وبعد إجراء التحقيقات الأولية، تبيّن أنّ الموقوفين يشكلون عصابتَين تنشطان في أعمال تهريب الأشخاص، إضافةً إلى تورُّط النساء بأعمال تخل بالآداب، وأنّ عملية الخطف جاءت نتيجة خلافات مادية بين المهربين.



بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.