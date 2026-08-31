أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

احتيال وتلاعب بالتقديمات.. الضمان يعلّق التعاقد مع طبيب وصيدلي

2026-08-31 | 04:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
احتيال وتلاعب بالتقديمات.. الضمان يعلّق التعاقد مع طبيب وصيدلي
احتيال وتلاعب بالتقديمات.. الضمان يعلّق التعاقد مع طبيب وصيدلي

أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، بأن "عمليّات الاحتيال على أموال الصندوق لا تقتصر فقط على مخالفات ترتكبها الشركات والمؤسسات، بل قد يبدأ من تجاوزات وتواطؤ وحتّى إهمال. لكن بالنسبة لإدارة الصندوق، مهما كان حجم هذه المخالفات، فهي تعدٍّ على أموال المضمونين وسرقة موصوفة تستوجب المحاسبة واتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة بحقّ كلّ من يثبت تورّطه فيها".

وقالت: "في هذا السياق، كان المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، قد تقدّم بتاريخ 5/8/2026 بادعاء جزائي أمام النيابة العامّة الماليّة في بيروت بحقّ شركة مخالفة ((IMCO SECS. وبالتوازي، أعطى توجيهاته إلى مديريّة التفتيش الإداري باستكمال الإجراءات الداخليّة، ولا سيّما لجهة استرداد قيمة التقديمات الصحيّة التي جرى الاستفادة منها من دون وجه حق.

وفي إطار متابعة التدقيق في المعاملات المرتبطة بهذا الملف، تبيّن في تحقيقات مديريّة التفتيش الإداري وجود مخالفات وتجاوزات من قبل كلّ من الطبيب رومل زند والصيدلي تييري فرح (صيدليّة تييري) المتعاقدين مع الضمان". 

أضافت: "فقد أظهرت التحقيقات أنّ الطبيب المذكور كان يترك ختمه في متناول أشخاص آخرين ويسمح لهم باستعماله لختم معاملات مرضى باسمه، من دون أن يكون قد عاينهم أو اطّلع شخصيًّا على ملفّاتهم، لا بل إنّه لم يتمكّن من تذكّر عدد من المرضى الذين نُظّمت معاملات بأسمائهم وتحمل ختمه".

تابعت: "كذلك، أظهر التحقيق أنّ الصيدلي المذكور كان يختم فواتير دوائية بما يفيد شراء كامل الأدوية المدرجة فيها من صيدليته، فيما تبيّن أنّه لم يتمّ شراء فعليًّا إلّا البعض منها".

وقالت: "عليه، وبناءً على اقتراح رئيس الأطبّاء، أصدر المدير العام قرارين بتاريخ 28/8/2026، حملا الرقمين 466 و467، قضى بموجبهما تعليق التعاقد بصورة مؤقّتة لمدّة شهر مع كلّ من الطبيب والصيدلي المعنيَّين، وذلك اعتباراً من 1/9/2026 ولغاية 30/9/2026.

أضافت: كذلك، أعطى الدكتور كركي تعليماته إلى رؤساء المكاتب والمراكز والمستخدمين المعنيّين بحظر استلام أو تصفية أو صرف أو دفع أيّة معاملة منظّمة من قبل الطبيب رومل زند والصيدلي تييري فرح طوال فترة تعليق التعاقد".

وختمت: "يؤكّد الدكتور كركي أنّ إدارة الصندوق ماضية في تشديد الرقابة، وأنّه لن يتهاون مع كل من يثبت تورّطه بتلاعب أو احتيال، بهدف الاستفادة من أموال الضمان من دون وجه حق، لأنّ حماية أموال المضمونين هي على رأس أولويّات الصندوق ولن يسمح بالمساس بها".
مقالات ذات صلة
احتيال وتلاعب بالتقديمات.. الضمان يعلّق التعاقد مع طبيب وصيدلي

محليات

لبنان

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

احتيال

تقديمات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس جوزاف عون يصل إلى القصر الرئاسي اليوناني للقاء الرئيس اليوناني
وزير الدفاع ميشال منسى غادر إلى صربيا لتمثيل الرئيس عون في مؤتمر بلغراد بمناسبة الذكرى الـ65 لتأسيس حركة عدم الانحياز

اقرأ ايضا في محليات

عون من اليونان: مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وإقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار
05:25

عون من اليونان: مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وإقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعد لقائه نظيره اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، أن لبنان مصمم على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، مشدداً على أن الحل يكون بالدبلوماسية لا بالحرب، وأن الشعب اللبناني تعب من الحروب وآن الأوان للبنان أن يرتاح.

05:25

عون من اليونان: مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وإقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعد لقائه نظيره اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، أن لبنان مصمم على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، مشدداً على أن الحل يكون بالدبلوماسية لا بالحرب، وأن الشعب اللبناني تعب من الحروب وآن الأوان للبنان أن يرتاح.

يحدث الآن

اخترنا لكم
الرئيس عون بعد لقائه رئيس الوزراء اليوناني: نتطلع إلى استمرار الدعم اليوناني للبنان ونطمح إلى شراكة استراتيجية مع أوروبا قريبًا
06:17
مؤتمر صحافي مشترك للرئيس عون ورئيس الوزراء اليوناني
06:02
عون من اليونان: مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وإقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار
05:25
الرئيس عون لنظيره اليوناني: نحن مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وإقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار
04:44
الرئيس عون لنظيره اليوناني: لبنان عاش مآسي الحروب وآن الأوان لكي يرتاح وأفضل الحلول هي الدبلوماسية
04:42
الرئيس عون لنظيره اليوناني: لا يمكن تطبيق اتفاق الإطار من جهة واحدة بل يجب على الجهتين تطبيقه كاملاً ونطلب مساعدة اليونان في هذا الإطار
04:41
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026