خطف على طريقة الأفلام في عمشيت (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
ردّت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت أوجينا نصير الطلب المقدّم على خلفية انتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد العائلات البيروتية، وذلك بالشكل لعدم توافر شروط إصدار أمر على عريضة، وفق قرار صدر بتاريخ 31 آب 2026.
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل. يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية اعتباراً من بعد الظهر.