خطف على طريقة الأفلام في عمشيت (فيديو)

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل. يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية اعتباراً من بعد الظهر.

