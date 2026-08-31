الحكومة تتمسك ببقاء "اليونيفيل".. والموازنة قريباً أمامها

وقال بول ، عقب الاجتماع: "البحث تناول موضوع قوات المؤقتة في "اليونيفيل"، والتداعيات التي قد تترتب على انسحابها والفراغ الذي يمكن أن يتركه ذلك، مشيراً إلى التأكيد على ضرورة استمرار وجود الأممية في الجنوب".

كما بحث الاجتماع "وضع الموارد المالية في ظل شحّها، مع التشديد على ضرورة تكثيف الجباية وتعزيز الإيرادات، ولا سيما الجمركية والضريبية، إضافة إلى الإيرادات المتصلة بالأملاك البحرية".

وكشف مرقص، في هذا السياق، "عن قرب عرض مشروع قانون الموازنة على الحكومة".

أما الملف الثالث، فتناول "التحضيرات والحاجات المرتبطة بانطلاق العام الدراسي، إلى جانب البحث في عدد من الملفات المتفرقة".