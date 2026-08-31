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محليات

الحكومة تتمسك ببقاء "اليونيفيل".. والموازنة قريباً أمامها

2026-08-31 | 06:41
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الحكومة تتمسك ببقاء &quot;اليونيفيل&quot;.. والموازنة قريباً أمامها
الحكومة تتمسك ببقاء "اليونيفيل".. والموازنة قريباً أمامها

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، صباح اليوم، الاجتماع الوزاري الدوري في السراي الكبير، بحضور عدد من الوزراء، حيث جرى البحث في ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بقوات «اليونيفيل» والموارد المالية والتحضيرات لانطلاق العام الدراسي.

وقال وزير الإعلام بول مرقص، عقب الاجتماع: "البحث تناول موضوع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، والتداعيات التي قد تترتب على انسحابها والفراغ الذي يمكن أن يتركه ذلك، مشيراً إلى التأكيد على ضرورة استمرار وجود القوات الأممية في الجنوب".

كما بحث الاجتماع "وضع الموارد المالية في ظل شحّها، مع التشديد على ضرورة تكثيف الجباية وتعزيز الإيرادات، ولا سيما الجمركية والضريبية، إضافة إلى الإيرادات المتصلة بالأملاك البحرية".

وكشف مرقص، في هذا السياق، "عن قرب عرض مشروع قانون الموازنة على الحكومة".

أما الملف الثالث، فتناول "التحضيرات والحاجات المرتبطة بانطلاق العام الدراسي، إلى جانب البحث في عدد من الملفات المتفرقة".

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