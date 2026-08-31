بعد "عاصفة آب".. كيف سيكون طقس بداية أيلول؟

- الطقس المتوقع في لبنان
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الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، يتشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحياناً.
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل. يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية
اعتباراً من بعد
الظهر.
الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر ويتكون الضباب على المرتفعات.
الخميس: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.