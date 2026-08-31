بعد "عاصفة آب".. كيف سيكون طقس بداية أيلول؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل. يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على اعتباراً الظهر.

