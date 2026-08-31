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محليات

دخل لبنان بكبسولات الكوكايين.. مداهمة تنهي رحلته في الحمرا (فيديو)

2026-08-31 | 07:22
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دخل لبنان بكبسولات الكوكايين.. مداهمة تنهي رحلته في الحمرا (فيديو)
دخل لبنان بكبسولات الكوكايين.. مداهمة تنهي رحلته في الحمرا (فيديو)

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "توقيف نيجيري في منطقة الحمرا، وضبط 78 كبسولة تحتوي على مادة الكوكايين بحوزته، بوزن إجمالي بلغ 1.8 كيلوغرام".

وأوضحت في بيان أن "معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي عن قيام شخص من التابعية النيجيرية بتهريب الكوكايين إلى لبنان عبر المطار، عن طريق بلعه على شكل كبسولات، مشيرة إلى أن المشتبه فيه دخل الأراضي اللبنانية فجر 14 آب 2026.

وبعد عمليات استقصاء وتحرٍّ وجمع للمعلومات ومقاطعتها، تمكنت دوريات المكتب من تحديد مكان وجوده داخل فندق في منطقة الحمرا، حيث جرى رصده ومتابعته.

وفي 16 آب، دهمت قوة من المكتب مكان إقامته وأوقفته بعملية مباغتة، وتبين أنه يُدعى "ا. س."، من مواليد عام 1984 ونيجيري الجنسية.

وضُبطت بحوزته 78 كبسولة تحتوي على مادة الكوكايين، بلغ وزنها الإجمالي 1.8 كيلوغرام.

وأُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأُحيل مع المضبوطات إلى القضاء المختص".

 
دخل لبنان بكبسولات الكوكايين.. مداهمة تنهي رحلته في الحمرا (فيديو)

محليات

قوى الأمن الداخلي

لبنان

تجارة المخدرات

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