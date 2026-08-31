دخل لبنان بكبسولات الكوكايين.. مداهمة تنهي رحلته في الحمرا (فيديو)

وأوضحت في بيان أن "معلومات توافرت لدى المخدرات المركزي عن قيام شخص من التابعية النيجيرية بتهريب الكوكايين إلى عبر ، عن طريق بلعه على شكل كبسولات، مشيرة إلى أن المشتبه فيه دخل الأراضي فجر 14 آب 2026.

وبعد عمليات استقصاء وتحرٍّ وجمع للمعلومات ومقاطعتها، تمكنت دوريات المكتب من تحديد مكان وجوده داخل فندق في منطقة الحمرا، حيث جرى رصده ومتابعته.

وفي 16 آب، دهمت قوة من المكتب مكان إقامته وأوقفته بعملية مباغتة، وتبين أنه يُدعى "ا. س."، من مواليد عام 1984 ونيجيري الجنسية.

وضُبطت بحوزته 78 كبسولة تحتوي على مادة الكوكايين، بلغ وزنها 1.8 كيلوغرام.

وأُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأُحيل مع المضبوطات إلى المختص".