أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

حسم قضائي في طعن إنتخابات إتحاد العائلات البيروتية

2026-08-31 | 08:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حسم قضائي في طعن إنتخابات إتحاد العائلات البيروتية
حسم قضائي في طعن إنتخابات إتحاد العائلات البيروتية

ردّت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت أوجينا نصير الطلب المقدّم على خلفية انتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد العائلات البيروتية، وذلك بالشكل لعدم توافر شروط إصدار أمر على عريضة، وفق قرار صدر بتاريخ 31 آب 2026.

وكان المستدعيان المحامي عبد اللطيف جنون وعدنان المصري قد تقدّما بمراجعة طلبا فيها اتخاذ قرار بوقف المفاعيل القانونية للمحضر المؤرخ في 29 آب 2026، معتبرين أن إعلان النتائج النهائية جرى عبر تطبيق موجود على هاتف إحدى المكنات الانتخابية، رغم عدم وجود لجنة إعلان النتائج النهائية، وأن المحضر لم يوقّع لعدم اكتمال النصاب. كما طلبا إجراء جلسة فرز عند الساعة الخامسة من بعد ظهر 31 آب، ومنحهما مهلة خمسة أيام لمراجعة محكمة الموضوع المختصة تحت طائلة الرجوع عن القرار المتعلق بوقف المفاعيل. 

واستندا في طلبهما إلى اعتراضات تتعلق، بحسب ما ورد في القرار، بعدم توقيع المحضر من جميع أفراد اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات الهيئة الإدارية، وعدم تدوين اعتراضاتهما واعتراض مرشحين آخرين، إضافة إلى اعتراضهما على طريقة احتساب النتائج وتوزيع المقاعد، معتبرين أن النتائج لم تكن نهائية وأن حسمها يستوجب إعادة فرز الأصوات. 

وفي تعليلها، أشارت القاضية إلى أن الأصول الخاصة بالأوامر على عريضة تتيح للقاضي اتخاذ تدبير موقت أو احتياطي من دون دعوة الخصم وسماعه في حالات محددة، شرط ألا يؤدي ذلك إلى المساس بحقوق الخصوم أو أصل النزاع.

واعتبر القرار أن الطلب المعروض يتناول مسألة مطروحة في إطار تفسير مسلّمه واتخاذ أمر على عريضة، فيما أن مناقشة مدى توافر الشروط القانونية لاتخاذ التدبير تستدعي بحثاً يتجاوز نطاق الأوامر على عريضة، وصولاً إلى مسائل مرتبطة بالعملية الانتخابية ونتائجها. 

وبناءً عليه، خلصت القاضية إلى ردّ الطلب بالشكل لعدم توافر شروط إصدار الأمر على عريضة، وصدر القرار في بيروت بتاريخ 31 آب 2026. 
 
إضغط هنا للإطلاع على قرار ردّ الطعن
 
 
 
مقالات ذات صلة
حسم قضائي في طعن إنتخابات إتحاد العائلات البيروتية

محليات

لبنان

بيروت

إتحاد العائلات البيروتية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرًا كبيرًا في بلدة أرنون في الحي المحاذي للطرف الشمالي لقلعة الشقيف

اقرأ ايضا في محليات

بعد "عاصفة آب".. كيف سيكون طقس بداية أيلول؟
07:43

بعد "عاصفة آب".. كيف سيكون طقس بداية أيلول؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل. يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية اعتباراً من بعد الظهر.

07:43

بعد "عاصفة آب".. كيف سيكون طقس بداية أيلول؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل. يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية اعتباراً من بعد الظهر.

دخل لبنان بكبسولات الكوكايين.. مداهمة تنهي رحلته في الحمرا (فيديو)
07:22

دخل لبنان بكبسولات الكوكايين.. مداهمة تنهي رحلته في الحمرا (فيديو)

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "توقيف نيجيري في منطقة الحمرا، وضبط 78 كبسولة تحتوي على مادة الكوكايين بحوزته، بوزن إجمالي بلغ 1.8 كيلوغرام".

07:22

دخل لبنان بكبسولات الكوكايين.. مداهمة تنهي رحلته في الحمرا (فيديو)

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "توقيف نيجيري في منطقة الحمرا، وضبط 78 كبسولة تحتوي على مادة الكوكايين بحوزته، بوزن إجمالي بلغ 1.8 كيلوغرام".

يحدث الآن

اخترنا لكم
مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرًا كبيرًا في بلدة أرنون في الحي المحاذي للطرف الشمالي لقلعة الشقيف
08:10
بعد "عاصفة آب".. كيف سيكون طقس بداية أيلول؟
07:43
دخل لبنان بكبسولات الكوكايين.. مداهمة تنهي رحلته في الحمرا (فيديو)
07:22
الحكومة تتمسك ببقاء "اليونيفيل".. والموازنة قريباً أمامها
06:41
خطف على طريقة الأفلام في عمشيت (فيديو)
06:30
الرئيس عون بعد لقائه رئيس الوزراء اليوناني: نتطلع إلى استمرار الدعم اليوناني للبنان ونطمح إلى شراكة استراتيجية مع أوروبا قريبًا
06:17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026