بري في الذكرى 48 لتغييب الامام الصدر ورفيقيه: المطلوب إسرائيلياً ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية إنما المستهدف لبنان في وحدته وسلمه الاهلي