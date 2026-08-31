وزير المالية يحيل مشروع موازنة 2027 إلى رئاسة مجلس الوزراء

أحال إلى رئاسة مشروع للعام 2027، مرفقاً بالمواد القانونية والاسباب الموجبة لمشروع العامة للعام ٢٠٢٧ وبتقرير عن الاعتمادات المطلوبة والفروقات بين أرقام مشروع الموازنة وأرقام موازنة السنة الجارية 2026.