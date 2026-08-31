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محليات

علي الطاهر بلا مخرج.. عودة إلى ما قبل وقف إطلاق النار؟ (الجمهورية)

2026-08-31 | 00:32
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علي الطاهر بلا مخرج.. عودة إلى ما قبل وقف إطلاق النار؟ (الجمهورية)
علي الطاهر بلا مخرج.. عودة إلى ما قبل وقف إطلاق النار؟ (الجمهورية)

أبلغ مصدر أمني صحيفة «الجمهورية» أن كل الطروحات السياسية التي تمّ التداول بها على أكثر من خط سياسي وأمني لبلورة «مخرج وسط» حول تلة علي الطاهر، ومن ضمنها إخضاعها لسيطرة الجيش اللبناني، لم تحقق المرجو منها»، مشيراً في هذا السياق، إلى «تصلّب شديد من قبل «حزب الله»، ورفضه إخلاء تلة علي الطاهر، وإصراره على التمسك بها، ليس كموقع استراتيجي بل كتلة وجودية، والدفاع عنها مهما كانت أكلاف ذلك».

ووصف المصدر الأمني الأجواء المرتبطة بتلة علي الطاهر بـ«المقلقة جداً، كونها قد تعيد الامور إلى مرحلة ما قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار، وتكسر ما سُمّيت بالاستثناءات والتحييدات التي شملت بعض المناطق»، موضحاً، «أنّ التركيز اليومي من قِبل الطيران الإسرائيلي على هذه التلة، من غير المستبعد أن يكون مندرجاً في سياق خطّة معدّة من قبل الجيش الإسرائيلي لهجوم واسع على التلة. ولكن ما يفاقم هذا القلق، هو انّ المواجهة إن حصلت، قد لا تبقى محصورة في علي الطاهر، فحتى الإسرائيلي نفسه لا يستطيع ان يضمن نتائج هذا الهجوم. وهو ما جرى عسكه في الإعلام العبري، نقلاً عن مسؤولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين، إضافة إلى انّ «حزب الله» ضخّ أجواء تفيد بتوجّه واضح لديه لتصعيد شامل على كل جبهة الجنوب، ولا يجب أن نغفل هنا العامل الإيراني».
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عون من اليونان: مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وإقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار
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عون من اليونان: مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وإقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعد لقائه نظيره اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، أن لبنان مصمم على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، مشدداً على أن الحل يكون بالدبلوماسية لا بالحرب، وأن الشعب اللبناني تعب من الحروب وآن الأوان للبنان أن يرتاح.

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