رئاسة الجمهورية: الرئيس عون عاد إلى بيروت آتيا من اثينا بعد زيارة إلى العاصمة اليونانية

رئاسة الجمهورية: الرئيس عون عاد من انقرة بعد محادثات مع الرئيس اردوغان تناولت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات