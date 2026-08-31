دوحة كفررمان وزوطر.. تحت النيران الاسرائيلية!

شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية مساء اليوم سلسلة غارات جوية على دوحة كفررمان، كما شن الطيران الحربي سلسلة غارات على حي البركة العتيقة في بلدة زوطر الشرقية.