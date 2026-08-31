اسرائيل تضغط بالنار على أبواب "علي الطاهر".. ولا ضوء أخضر بعد!

ويقول مصدر عسكري للجديد ان الجنوب يقصف كل يوم وسط محاولات اسرائيل الضغط بالنار على ابواب علي الطاهر
من دون اطلاق الضوء الاخضر للدخول الى المنشأة بعد. وتقول مصادر عسكرية ان معركة علي الطاهر تحددها حسابات الانتخابات الاسرائيلية وحسابات التدخل الايراني فيها.
وبالتالي لا قرار نهائي باقتحام المنشأة المفترضة على اعتبار ان حساباتها سياسية وليست ميدانية فقط.
اما في السياسة، فعلقت اوساط سياسية قائلة ان كلام الرئيس بري
، حمل عدة لاءات، لا لاتفاق الاطار، لا للحرب الاهلية والتقسيم ولا لضرب الجيش.
وبين هذه العناوين سيتمحور مشهد
المرحلة المقبلة بانتظار التطورات السياسية والميدانية من اسرائيل.