فشلٌ بـ "اصطياد" بري! (أسرار البناء)

أفادت صحيفة البناء في أسرارها، بأن "مصدر سياسيّ علّق على كلام رئيس عن السلطة والاتفاق والمقاومة، فقال إن على السلطة وخصوم في والمنطقة والعالم الاعتراف بأن كلَّ ما روّجوه عن وجود فرصة لاصطياد برّي وإخراجه من علاقته الاستراتيجيّة بالمقاومة قد مُني بالفشل مرة أخرى، كما فشل الرهان نفسه في حرب 2006".



