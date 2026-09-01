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محليات

طقس أيلول يبدأ بالغيوم.. ماذا عن درجات الحرارة؟

2026-09-01 | 01:35
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طقس أيلول يبدأ بالغيوم.. ماذا عن درجات الحرارة؟
طقس أيلول يبدأ بالغيوم.. ماذا عن درجات الحرارة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في الداخل وفوق الجبال.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خصوصا في المناطق الداخلية حتى يوم الثلثاء حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع فتتخطى معدلاتها يوم الأربعاء. 

 معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : طرابلس بين 22 و 32 م° ، بيروت 24 و32 ، زحلة بين 16 و 32 م°.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل في المناطق الساحلية. 

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل وفوق الجبال.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف خصوصا على المرتفعات الشمالية واستقرار بدرجات الحرارة.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة. 
 
 
 
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