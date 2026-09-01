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محليات

باسيل و"حزب الله".. ونقاش الحرب والسلاح

2026-09-01 | 11:35
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باسيل و&quot;حزب الله&quot;.. ونقاش الحرب والسلاح
باسيل و"حزب الله".. ونقاش الحرب والسلاح

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفداً من "حزب الله" برئاسة الوزير السابق محمود قماطي، في إطار جولة يقوم بها الحزب على عدد من القوى السياسية اللبنانية.

وضمّ الوفد النائبين علي فياض ورائد برّو ومحمد الخنسا، فيما حضر اللقاء عن التيار النائب سيزار أبي خليل، والمستشار السياسي أنطوان قسطنطين، ومنسق العلاقات الخارجية طارق صادق.

وتركّز النقاش على تطورات الحرب في الإقليم ولبنان، وموضوع حصر السلاح، وجولات التفاوض، واتفاق الإطار، والاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه، إضافةً إلى استراتيجية الأمن القومي لحماية لبنان حراً سيداً مستقلاً ومنيعاً أمام التدخلات الخارجية، وبناء دولة حاضنة وضامنة وحامية لجميع أبنائها.

كما تناول اللقاء عدداً من الملفات الداخلية، ولا سيما الوضع المعيشي والاقتصادي، وأداء الحكومة في مختلف الملفات.

وأظهر النقاش وجود نقاط تفاهم وأخرى موضع اختلاف بين الطرفين، مع التأكيد أن الحوار يبقى الوسيلة الأسلم للحفاظ على لبنان كياناً ووطناً جامعاً، وعلى الوحدة الوطنية، ولا سيما في ذكرى ولادة لبنان الكبير.
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محليات

حزب الله

التيار الوطني الحر

جبران باسيل

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