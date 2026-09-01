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محليات

مراسل الجديد: غارة تستهدف دوحة كفررمان في قضاء النبطية

2026-09-01 | 14:11
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مراسل الجديد: غارة تستهدف دوحة كفررمان في قضاء النبطية
مراسل الجديد: غارة تستهدف دوحة كفررمان في قضاء النبطية
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مراسل الجديد: غارة تستهدف دوحة كفررمان في قضاء النبطية

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