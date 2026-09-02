من جبيل.. دعوة إلى إحياء نهج الصدر ويعقوب وحماية السلم الأهلي

أحيت مؤسسة الشيخ الدكتور محمد يعقوب للتنمية الذكرى الـ48 لتغييب الإمام السيد الصدر ورفيقيه الشيخ الدكتور محمد يعقوب والأستاذ عباس بدر الدين، في لقاء وطني جامع أقيم في حديقة المدينة القديمة في جبيل، تحت شعار «صبر ورجاء»، بعنوان «نهج الصدر ويعقوب في الحفاظ على السلم الأهلي»، بمشاركة فاعليات سياسية ودينية واجتماعية وممثلين عن مختلف الطوائف .

وشكّل اللقاء مساحة حوار وطني عابر للطوائف، استُحضرت خلالها رؤية الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب في الحوار والعيش المشترك والسلم الأهلي، بمشاركة ممثلين عن اثنتي عشرة طائفة لبنانية، إلى جانب عدد من المطارنة والعلماء ورجال الدين.



يعقوب: نهج الصدر ويعقوب لا يختزن بفئة ولا يحتكر لطائفة



وفي الافتتاح، أكد راعي اللقاء الدكتور علي يعقوب أن الحضور الجامع من مختلف أطياف هو خير دليل على أن قضية الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب ما زالت حية وراسخة في وجدان اللبنانيين.



وقال إن ذكرى تغييب الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين تتجدد بعد 48 عاماً، مؤكداً أن مسيرة والده ارتبطت منذ البداية بالمبرات والسلم الأهلي والمواطنة.



واستعاد يعقوب تجربة والده في تثبيت أول وقف لإطلاق النار بين عين الرمانة والشياح مع داني شمعون، من خلال مسيرة جمعت الجهتين ورفعت المتاريس تحت عنوان «كلنا للوطن»، كما استحضر رؤيته للعيش المشترك وقوله إن أبواب المساجد مفتوحة لأهل الكنائس، مؤكداً أن هذا النهج هو نهج الانفتاح والمحبة والتعاون.



وشدد على أن «نهج الصدر ويعقوب لا يختزن بفئة ولا يحتكر لطائفة، بل هو لكل لبنان وهدفه العدالة الاجتماعية»، لافتاً إلى أن مؤسسة الشيخ الدكتور محمد يعقوب للتنمية حرصت، ولا تزال، على إحياء الذكرى سنوياً في جبيل وغيرها، بعناوين مختلفة عابرة للطوائف والجغرافيا ومترّفعة عن السياسة.



وختم بالتأكيد على قيم الانفتاح والسلم الأهلي والمحبة والتعاون، موجهاً الشكر إلى المشاركين والمتحدثين وكل من ساهم في إحياء هذه المناسبة الوطنية.



رسائل وطنية جامعة



وخلال الجلسة شدد ممثلو الطوائف على أن إرث الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب يشكل مرجعية وطنية للحوار وحماية السلم الأهلي والعيش المشترك.



وأكد ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بطرس الراعي أن الإمام الصدر والشيخ يعقوب تبنيا نهجاً جامعاً وحوارياً للحفاظ على السلم الأهلي، فيما شدد المطران إدوار ضاهر على أن السلم الأهلي لا يعني فقط غياب الحرب، بل حماية الإنسان وعدم ترك أي لبناني وحيداً في ألمه.



وأشار المطران جورج صليبا إلى دور الشيخ محمد يعقوب في وأد الفتنة والسعي إلى وقف الحرب بين الشياح وعين الرمانة، مجدداً التضامن مع قضية تغييب الإمام الصدر ورفيقيه والمطالبة بكشف الحقيقة.



بدوره أكد المطران شارل مراد أن الحوار الإسلامي–المسيحي كان في صلب مشروع الإمام الصدر لحماية الكيان اللبناني، فيما شدد ممثلو الطوائف الأخرى على قيم المواطنة والعدالة ورفض الانقسام وبناء الجسور بين اللبنانيين.



كما أكد ممثلو الطوائف الإسلامية أن الإنسان قبل الطائفة، والكرامة قبل السياسة، والوطن فوق الخلافات، وأن حماية السلم الأهلي تستوجب التضامن مع جميع اللبنانيين، ولا سيما أهل الجنوب في ظل ما يتعرضون له من معاناة.



توصيات ووفاء للقضية



وفي ختام اللقاء، اتفق المجتمعون على تقييم الجلسة واستخراج توصيات مشتركة ودقيقة تُنشر وتوزّع على أصحاب القرار والسلطة، بهدف تحويل الحوار من مناسبة سنوية إلى مسار عملي يخدم السلم الأهلي والوحدة الوطنية.



واختُتم اللقاء بصورة تذكارية جمعت الدكتور علي يعقوب وممثلي رؤساء الطوائف، وقطع قالب الحلوى وضيافة، تلاها أمسية شعرية شارك فيها الفقيه الدكتور ميشال كعدي والشاعر ميشال جحا، فيما أرسل الشيخ الدكتور محمد حيدر قصيدة للمناسبة نيابة عن العلامة الشيخ علي الخطيب الذي تعذر حضوره في اللحظات .