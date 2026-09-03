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محليات

بمشاركة اليونيفيل.. لجنة الشؤون الخارجية اجتمعت وتوقيع 86 نائباً على الطاولة

2026-09-03 | 10:54
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بمشاركة اليونيفيل.. لجنة الشؤون الخارجية اجتمعت وتوقيع 86 نائباً على الطاولة
بمشاركة اليونيفيل.. لجنة الشؤون الخارجية اجتمعت وتوقيع 86 نائباً على الطاولة

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة، وحضور وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى والنواب الاعضا، كما حضر ممثل الامين العام للامم المتحدة جان أرنو وممثلون عن الادارات المعنية.

وقال علامة بعد الجلسة: "عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة اليوم، خصصت لموضوع اليونيفيل، وهو موضوع الساعة وصرخة الناس التي تريد ان تعرف ماذا سيجري بعد اليونيفيل خصوصا بعد القرار 2790. والجلسة حضرها سفراء وممثلون للبعثات الدبلوماسية في لبنان من الدول التي لديها عناصر مشاركة في اليونيفيل.

أضاف: "أحببنا ان يحضر معنا وزير الدفاع ليشرح طبيعة العمل الذي يقوم به الجيش اللبناني على صعيد التعاون مع اليونيفيل، وكذلك الصليب الاحمر ليشرح نوع العمل والتنسيق الدائم الذي يحصل معها. كما حضر ممثلون عن وزارة الصحة".

وتابع: "اللقاء كان مهما وتضمن كلمة لليونيفيل عن النشاطات التي قامت بها خلال هذه السنوات. كما كان هناك كلمات ومداخلات، وتحدث الزميل ملحم خلف عن الـ86 نائبا الذين وقعوا على نص يظهر الإجماع النيابي بخصوص اليونيفيل، وهذا ما ظهر اليوم خلال هذه الجلسة. وكان ثناء حول اتفاق اللبنانيين على ضرورة وجود اليونيفيل ودعم الجيش، والا يكون هناك اي نوع من الفراغ بعد انتهاء مهام اليونيفيل. كما كان تمن بإعادة النظر في هذا القرار، فنعود ونرى حضورا فعالا لليونيفيل".

وقال: "أكثر من سفير أبدوا الاهتمام والدعم للبنان، مما شجعنا على ان نكمل بعملنا لنمنع الفراغ في الجنوب، على ان يستكمل اللقاء مع دول اخرى ممثلة في مجلس الامن، دائمين وغير دائمين، وسنحاول انجاز ذلك قبل مغادرة رئيس الحكومة لتمثيل لبنان في نيويورك".

أضاف: "الجلسة اليوم اكدت للشريك الدولي في حفظ السلام العمل ضمن منظومة متكاملة تشمل الامن والصحة، وأحببنا ان نوضح ان لبنان بعمله البرلماني الدبلوماسي يقوم بدوره الذي يتكامل مع السلطة التنفيذية. ونأمل ان يصل هذا المسار إلى مكان ونستطيع الوصول إلى الهدف ألا وهو ان يكون هناك قوات اممية تحت قرار اممي في الجنوب اللبناني، حماية للسيادة اللبنانية".

من جهته، أشار النائب ملحم خلف الى أن "اللقاء اليوم في لجنة الخارجية كان بحضور سفراء البلدان التي تشكل قوة اليونيفيل". وقال: "الوثيقة التي وقعها 86 نائبا اساسية، وتتفاعل من خلال التنشيط البرلماني ومن خلال مقاربتنا لكل الاشخاص الذين لديهم مسوؤلية بهذا الموضوع. عندما نتحدث عن اليونفيل نعني ضرورة اعتماد استقرار داخل الجنوب، أي نتكلم عن سكان وقرى وعائلات دفعت أثمانا باهظة من أمنها وحياتها اليومية، ولا تزال حتى اليوم تعيش هذه المعاناة".

أضاف: "القرار 425 هدفه التثبت من رفع الاحتلال الإسرائيلي عن جنوب لبنان، والتحقق من الامن والسلم الدوليين، ومساعدة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني على بسط سيادته على كامل أراضيه، والقرار 1701يؤمن لليونيفيل مظلة اممية لحماية لبنان".

وتابع: "نطالب ونناشد إعادة النظر بالقرار 2790 وإعادة اليونيفيل إلى مهامها ودعم هذه المهام بما يسمح بدعم الجيش اللبناني بفعالية".
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