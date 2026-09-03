مُطلق قذائف صاروخية.. بقبضة الجيش!

صدر عن البيان الآتي:

أوقفت وحدة من الجيش في بلدة حورتعلا – ، المواطن (ح.م.) لإقدامه على إطلاق النار وقذائف صاروخية بإتجاه حاجز للجيش، ورمي رمانات يدوية باتجاه أحد المنازل، والاتجار بالمخدرات.



كما دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدتَي والمنصورة – ، وأوقفت المواطن (س.خ.) لإطلاقه النار وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر.



كذلك أوقفت وحدة أخرى المواطن (ف.غ.) في بلدة – البقاع لتوَرطه في إشكال تخلله إطلاق نار.



سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص.