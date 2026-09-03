مراسل الجديد نقلاً عن مسؤول في الخارجية الأميركية:واشنطن ستسعى في المرحلة الراهنة إلى منع انهيار المسار اللبناني الإسرائيلي من خلال تحقيق إنجازات صغيرة تمهّد الطريق أمام البحث في الملفات الأكثر تعقيدا