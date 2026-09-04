الجواب أتى لـ بري.. من بوابة الناقورة! (نداء الوطن)

توازيًا، اعتبرت مصادر دبلوماسية أميركية لـ "نداء الوطن
" أن "إطلاق إسرائيل
سراح أسرى لبنانيين بادرة حسن نية تهدف إلى تعزيز لبنان
سياسيًا، وإبقاء المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة
قائمة. إذ تمنح هذه الخطوة بيروت
ما يمكنها ترجمته محليًا بأن الدبلوماسية قادرة على تحقيق نتائج ملموسة. غير أن هذه المصادر حذرت من أن يتعامل لبنان السياسي مع إطلاق سراح الأسرى كبديل عن العمل الجاد لفرض السيادة، لأن المعيار ليس عودة المعتقلين، بل نزع أسلحة حزب الله
وأن يعود لبنان إلى سيطرة الدولة الكاملة".
وفي السياق، علمت "نداء الوطن" أنه، "على الرغم من أن الأسرى الذين أطلقت إسرائيل سراحهم لم ترد أسماؤهم ضمن اللوائح التي سبق أن قدّمها لبنان، فإن الجانب اللبناني الرسمي ينظر إلى هذه الخطوة بإيجابية، ويرى أنه يمكن البناء عليها. وفي المقابل، أرسل لبنان صورًا لمدافن اليهود في بيروت وصيدا، ولا سيما أن تل أبيب تطالب برفات أشخاص كانوا يقيمون في لبنان في فترات سابقة ولم تكن لهم علاقة مباشرة بالحروب، وكان معظمهم مواطنين لبنانيين، الأمر الذي يصعّب عملية العثور على رفاتهم، إذ إنهم لم يكونوا أسرى حرب ولم يُقتلوا في المعارك".