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محليات

مرفأ بيروت والنقل العام والازدحام على طاولة سلام في السرايا

2026-09-04 | 06:53
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مرفأ بيروت والنقل العام والازدحام على طاولة سلام في السرايا
مرفأ بيروت والنقل العام والازدحام على طاولة سلام في السرايا

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً حضره رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي، ورئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان، ومحافظ مدينة بيروت مروان عبود.

وخُصّص الاجتماع لتنسيق العمل بين الجهات المعنية وبحث عدد من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية المشتركة، ولا سيما تطوير مرفأ بيروت والنقل العام في العاصمة، بما يضمن التكامل بين عمل المرفأ وخطط التنقل الحضري وأولويات البنى التحتية للمدينة.

كما تناول البحث إدارة حركة السير وتطوير شبكة الطرق في محيط المرفأ، وسبل تسهيل الدخول إلى بيروت والحد من الازدحام ومعالجة الاختناقات التي تؤثر في حركة المرفأ والتنقل في العاصمة.

واتُّفق على مواصلة التنسيق والعمل الفني المشترك لوضع إطار متكامل يعزز دور مرفأ بيروت ويحسّن حركة التنقل والربط في مختلف أنحاء العاصمة.
 
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