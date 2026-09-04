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النائب إيهاب حمادة لـ"الجديد": نشكك بالإعلان الإسرائيلي بشأن "عليّ الطاهر" والمقاومة تبقي موقفها غامضاً حتى الآن وفق استراتيجية محددة
النائب إيهاب حمادة لـ"الجديد": نشكك بالإعلان الإسرائيلي بشأن "عليّ الطاهر" والمقاومة تبقي موقفها غامضاً حتى الآن وفق استراتيجية محددة
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في نشرة الظهيرة.. مقابلة مع شقيق الأسير المُفرج عنه حسين عياش

2026-09-04 | 07:16
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في نشرة الظهيرة.. مقابلة مع شقيق الأسير المُفرج عنه حسين عياش
في نشرة الظهيرة.. مقابلة مع شقيق الأسير المُفرج عنه حسين عياش


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