لحظة وصول الاسير المحرر حسن عياش الى منزله

السفارة الأميركية في بيروت: نرحب بإطلاق إسرائيل سراح السجناء في إطار الإطار الثلاثي اللبناني الإسرائيلي وندعو الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى مواصلة البناء على الزخم قبل الجولة القادمة من المحادثات

السفارة الأميركية في بيروت: نرحب بإطلاق إسرائيل سراح السجناء في إطار الإطار الثلاثي اللبناني الإسرائيلي وندعو الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى مواصلة البناء على الزخم قبل الجولة القادمة من المحادثات