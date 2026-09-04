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الرئيس سلام بحث مع السفير الأميركي ميشال عيسى الوضع في الجنوب والمسار التفاوضي والدعم الأميركي للجيش اللبناني
2026-09-04 | 12:59
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الرئيس سلام بحث مع السفير الأميركي ميشال عيسى الوضع في الجنوب والمسار التفاوضي والدعم الأميركي للجيش اللبناني
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