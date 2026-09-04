مصادر أمنية للجديد: المنشأة التي نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد من داخلها في علي الطاهر هي الأصغر بين منشأتين وكان حزب الله قد أخلاها سابقًا فيما دخلها الإسرائيلي قبل فترة من دون الإعلان عن ذلك