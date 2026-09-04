"علي الطاهر".. أمام 3 احتمالات! (البناء)

أفادت صحيفة البناء، بأنه بعد إعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي أن مرتفعات لم تعُد تشكل تهديداً لإسرائيل، وأن جيشه قتل أعداداً كبيرة من المسلحين، من دون أن يقول إن قواته احتلت المرتفعات أو أحكمت السيطرة الكاملة عليها، زاد إعلان الجيش الاسرائيلي الالتباس غموضاً بإعلان السيطرة العملياتية على التلة وليس احتلالها. ويفتح هذا الإعلان الباب أمام ثلاثة احتمالات.



ووفق الصحيفة، "الاحتمال الأول أن يكون الجيش الاسرائيلي قد سيطر على كامل التلة، لكنّه تجنب إعلان الاحتلال لأسباب سياسية وتفاوضية، وهو احتمال يضعفه أن لم يتردّد، عند احتلال قلعة الشقيف في 31 أيار، في استخدام «احتلّ»، ونشر صور جنوده وهم يرفعون وعلم لواء غولاني فوق القلعة، معلناً بقاءهم فيها، أما الثاني أن يكون جيش الاحتلال قد حقق ما وصفه حرفياً بـ«السيطرة العملياتية»، أي الإمساك بالمداخل والنقاط الحاكمة وتحقيق تقدم ناري وتدمير أجزاء من المنشآت، من دون السيطرة الكاملة على التلة ومجمعاتها الجوفية". أما الاحتمال الثالث، أن أبلغت عبر سلطنة ، في منتصف آب، بأنها ستردّ بقوة على أي اقتحام إسرائيلي واسع لعلي الطاهر، وأن العملية أُرجئت تحت ضغط أميركي. وعليه، قد يكون إعلان زوال التهديد صيغة للخروج من المأزق: احتواء النار، وتفادي مواجهة مع إيران، ثم إعلان انتهاء المهمة من دون اقتحام شامل".