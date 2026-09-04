معلومات الجديد: الكواليس الأمنية والسياسية تناقش مرحلة ما بعد علي الطاهر وسط معطيات عن سعي إسرائيل للتمدد نحو الريحان والجرمق وسجد وربط المنطقة بجبل الشيخ

مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة الرمادية في قضاء صور وسيارات الإسعاف تتوجه إلى المكان المستهدف

مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة الرمادية في قضاء صور وسيارات الإسعاف تتوجه إلى المكان المستهدف