معلومات الجديد: السفير عيسى بذل جهودًا استثنائية مع نتنياهو لإنجاز الإفراج عن الأسرى ودعم مسار التفاوض إلا أن هذه الخطوة لم تحسم موعد الجولة المقبلة بانتظار تأكيدات اسرائيلية