الحرب مؤجّلة إلى ما بعد تشرين الثاني؟ (الديار)

سمع زوار لبنانيون قصدوا مؤخرا، بان ستدخل الحرب مباشرة، اذا تعرض لهجوم واسع

وتؤكد مصادر متابعة للتطورات الحالية، بان اي مسار آخر لـ«الستاتيكو» الحالي سيكون بعد تشرين الثاني، والمرجح حتى ذلك الوقت استمرار ، وعمليات التجريف، واستخدام اسلحة ، والمزيد من الغازات السامة، دون اسقاط احتمال الحرب الكبرى، في ظل حكم المجانين في و«اسرائيل»، لكن ونتنياهو يتجنبان اي دعسة ناقصة قبل الانتخابات، تفاديا لاي تبدلات في المزاج العام للناخبين الاميركيين و«الاسرائيليين».