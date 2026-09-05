الحرب مؤجّلة إلى ما بعد تشرين الثاني؟ (الديار)

سمع زوار لبنانيون قصدوا طهران مؤخرا، بان ايران ستدخل الحرب مباشرة، اذا تعرض لبنان لهجوم واسع
وتؤكد مصادر متابعة للتطورات الحالية، بان اي مسار آخر لـ«الستاتيكو» الحالي سيكون بعد تشرين الثاني، والمرجح حتى ذلك الوقت استمرار الغارات، وعمليات التجريف، واستخدام اسلحة جديدة، والمزيد من الغازات السامة، دون اسقاط احتمال الحرب الكبرى، في ظل حكم المجانين في اميركا و«اسرائيل»، لكن ترامب ونتنياهو يتجنبان اي دعسة ناقصة قبل الانتخابات، تفاديا لاي تبدلات في المزاج العام للناخبين الاميركيين و«الاسرائيليين».
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق لبنانية مساء أمس أسفرت، في حصيلة أولية، عن سقوط 3 شهداء و23 جريحًا.
أفادت "غرفة التحكم المروري" عن سقوط 4 قتلى و14 جريحاً في 14 حادث سير، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
جاء في صحيفة الجمهورية: