لا تفاؤل.. ومحنة لبنان مستمرة! (الجمهورية)

يرى سياسي لبناني أُثر عنه إجادة قراءة التحوُّلات الدولية والإقليمية، أنّ الحرب على لبنان، وفيه لاحقاً ستكون طويلة، وأنّ لا قدرة للدولة بتركيبتها الراهنة على التصدّي لها ولتداعياتها، وأنّ كل ما يحصل من تطوُّرات مبعثرة، مثل إطلاق أسير أو أكثر من هنا، وإنجاز خطوة ميدانية خجولة من هناك، لا يعدو كونه إجراءات موضعية لا تقدِّم حلاً ولا تمهّد له.
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق لبنانية مساء أمس أسفرت، في حصيلة أولية، عن سقوط 3 شهداء و23 جريحًا.
أفادت "غرفة التحكم المروري" عن سقوط 4 قتلى و14 جريحاً في 14 حادث سير، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
جاء في صحيفة الديار: