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محليات

لا تفاؤل.. ومحنة لبنان مستمرة! (الجمهورية)

2026-09-05 | 00:58
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لا تفاؤل.. ومحنة لبنان مستمرة! (الجمهورية)
لا تفاؤل.. ومحنة لبنان مستمرة! (الجمهورية)

جاء في صحيفة الجمهورية:

يرى سياسي لبناني أُثر عنه إجادة قراءة التحوُّلات الدولية والإقليمية، أنّ الحرب على لبنان، وفيه لاحقاً ستكون طويلة، وأنّ لا قدرة للدولة بتركيبتها الراهنة على التصدّي لها ولتداعياتها، وأنّ كل ما يحصل من تطوُّرات مبعثرة، مثل إطلاق أسير أو أكثر من هنا، وإنجاز خطوة ميدانية خجولة من هناك، لا يعدو كونه إجراءات موضعية لا تقدِّم حلاً ولا تمهّد له.

 


 
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