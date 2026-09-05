إحتفالات سجن رومية بالعفو العام (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أكد النائب حسن مراد، خلال احتفال تكريمي لنادي "الغد الأفضل" لمناسبة إحرازه بطولة لبنان للدرجة الثالثة وصعوده إلى الدرجة الثانية، أن هذا الإنجاز يشكل مصدر فخر للبقاع، ويؤكد قدرة شبابه على تحقيق النجاح رغم التحديات.
بعد مداهمة نفّذها فريق من وزارة الاقتصاد لأصحاب المولدات في بيروت، أُوقف صاحب مولد في منطقة البسطا، س. ص. الملقب بـ"أبو طلال"، بإشارة من مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج.