إحتفالات سجن رومية بالعفو العام (فيديو)

بعد مداهمة نفّذها فريق من وزارة الاقتصاد لأصحاب المولدات في بيروت، أُوقف صاحب مولد في منطقة البسطا، س. ص. الملقب بـ"أبو طلال"، بإشارة من مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج.

