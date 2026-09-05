عُثر عليه جثة في البحر.. هل تعرفونه؟

تُعمّم المديرية العامّة أوصاف جثّة رجل مجهول الهوية، متحلّلة ومتآكلة، عثرت عليها دورية من بحرية بتاريخ 4-9-2026، كانت تطفو على وجه المياء، قبالة شاطئ البرغلية في عمق البحر، حيث أودعت .

أوصاف الجثّة: تعود لرجل في الخامس من العمر، طوله حوالى 175 سنتم، الشعر يخالطه شيب، نابت والشاربين، ممتلئ البنية، بشرته محترقة من أشعّة ، مبتور اليد اليسرى.

تطلب هذه المديرية إلى ذويه أو إلى من يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بفصيلة العبّاسية في وحدة على الرقم ٣٨٠١١٩–07 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، واستلام الجثّة الموجودة حاليًّا في برّاد المستشفى المذكور.