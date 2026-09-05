وزارة الصحة: 4358 شهيدا و 12359 جريحا حصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار

عاجل
معلومات الجديد: الأردن يلعب دورًا وسيطًا مع الولايات المتحدة لإنجاح المؤتمر، والمساعدات للجيش ستكون تدريبية وتجهيزية من دون دعم نقدي
معلومات الجديد: الأردن يلعب دورًا وسيطًا مع الولايات المتحدة لإنجاح المؤتمر، والمساعدات للجيش ستكون تدريبية وتجهيزية من دون دعم نقدي
مصادر سياسية للجديد: علي الطاهر تشكّل مؤشرًا إضافيًا إلى العراقيل التي تواجه مسار التفاوض إذ رفض حزب الله تسليم الموقع إلى الجيش اللبناني وفضّل تسليمه مباشرة إلى الجانب الإسرائيلي
مصادر سياسية للجديد: علي الطاهر تشكّل مؤشرًا إضافيًا إلى العراقيل التي تواجه مسار التفاوض إذ رفض حزب الله تسليم الموقع إلى الجيش اللبناني وفضّل تسليمه مباشرة إلى الجانب الإسرائيلي
مصادر سياسية للجديد: المرحلة الماضية أثبتت صواب خيارات الدولة ورئيس الجمهورية ولا سيما مسار اتفاق الإطار فيما يواصل الرئيس التمسك بثوابت التفاوض: استعادة الحقوق، تثبيت السيادة، واسترجاع المفقودين.
مصادر سياسية للجديد: المرحلة الماضية أثبتت صواب خيارات الدولة ورئيس الجمهورية ولا سيما مسار اتفاق الإطار فيما يواصل الرئيس التمسك بثوابت التفاوض: استعادة الحقوق، تثبيت السيادة، واسترجاع المفقودين.
معلومات الجديد: الوفد اللبناني الذي شارك في الجولة الأخيرة سيكون هو نفسه الوفد المشارك في جولة روما المرتقبة
معلومات الجديد: الوفد اللبناني الذي شارك في الجولة الأخيرة سيكون هو نفسه الوفد المشارك في جولة روما المرتقبة
معلومات الجديد: لبنان لم يتبلغ حتى الساعة الموعد النهائي لجولة مفاوضات روما فيما يواصل إعداد ملفاته تمهيدًا للعودة إلى طاولة التفاوض فور تحديد الموعد
معلومات الجديد: لبنان لم يتبلغ حتى الساعة الموعد النهائي لجولة مفاوضات روما فيما يواصل إعداد ملفاته تمهيدًا للعودة إلى طاولة التفاوض فور تحديد الموعد
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
08:01
بالفيديو - مصادرة مولد مخالف على الهواء مباشرة
07:21
بالفيديو- في رومية.. "بري أقوى زلمة"!
06:33
وفد إعلاميي البقاع يعزّي المفتي الغزاوي بوفاة والده
05:47
"كبسة" على المولدات المخالفة.. تابعوا البث المباشر
05:06
مظلة اسرائيلية وجسم مشبوه فوق زوطر الشرقية (شاهد الفيديو)
محليات
وزارة الصحة: 4358 شهيدا و 12359 جريحا حصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار
2026-09-05 | 11:45
A-
A+
وزارة الصحة: 4358 شهيدا و 12359 جريحا حصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار
مقالات ذات صلة
وزارة الصحة: 4319 شهيدا و 12203 جريحا في الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار
وزارة الصحة: 4211 شهيدا و 12173 جريحا الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار
وزارة الصحة: 3980 شهيدًا و12001 جريحًا حصيلة العدوان منذ 2 آذار حتى 19 حزيران
وزارة الصحة: 4358 شهيدا و 12359 جريحا حصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار
محليات
الصحة:
شهيدا
12359
جريحا
حصيلة
التراكمية
للعدوان
العودة الى الأعلى
واشنطن تفتح خطاً مع حزب الله.. وعلي الطاهر أول الرسائل؟ (اللواء)
شهداء وجرحى جنوبًا وبقاعًا.. والجيش الإسرائيلي يزعم
اقرأ ايضا في محليات
13:17
النشرة الجوية 05-09-2026
النشرة الجوية 05-09-2026
13:17
النشرة الجوية 05-09-2026
النشرة الجوية 05-09-2026
13:14
معلومات الجديد: الأردن يلعب دورًا وسيطًا مع الولايات المتحدة لإنجاح المؤتمر، والمساعدات للجيش ستكون تدريبية وتجهيزية من دون دعم نقدي
13:14
معلومات الجديد: الأردن يلعب دورًا وسيطًا مع الولايات المتحدة لإنجاح المؤتمر، والمساعدات للجيش ستكون تدريبية وتجهيزية من دون دعم نقدي
13:14
مصادر سياسية للجديد: علي الطاهر تشكّل مؤشرًا إضافيًا إلى العراقيل التي تواجه مسار التفاوض إذ رفض حزب الله تسليم الموقع إلى الجيش اللبناني وفضّل تسليمه مباشرة إلى الجانب الإسرائيلي
13:14
مصادر سياسية للجديد: علي الطاهر تشكّل مؤشرًا إضافيًا إلى العراقيل التي تواجه مسار التفاوض إذ رفض حزب الله تسليم الموقع إلى الجيش اللبناني وفضّل تسليمه مباشرة إلى الجانب الإسرائيلي
يحدث الآن
النشرة
13:21
مقدمة النشرة المسائية 05-09-2026
محليات
13:17
النشرة الجوية 05-09-2026
محليات
13:14
معلومات الجديد: الأردن يلعب دورًا وسيطًا مع الولايات المتحدة لإنجاح المؤتمر، والمساعدات للجيش ستكون تدريبية وتجهيزية من دون دعم نقدي
اخترنا لكم
النشرة الجوية 05-09-2026
13:17
معلومات الجديد: الأردن يلعب دورًا وسيطًا مع الولايات المتحدة لإنجاح المؤتمر، والمساعدات للجيش ستكون تدريبية وتجهيزية من دون دعم نقدي
13:14
مصادر سياسية للجديد: علي الطاهر تشكّل مؤشرًا إضافيًا إلى العراقيل التي تواجه مسار التفاوض إذ رفض حزب الله تسليم الموقع إلى الجيش اللبناني وفضّل تسليمه مباشرة إلى الجانب الإسرائيلي
13:14
مصادر سياسية للجديد: المرحلة الماضية أثبتت صواب خيارات الدولة ورئيس الجمهورية ولا سيما مسار اتفاق الإطار فيما يواصل الرئيس التمسك بثوابت التفاوض: استعادة الحقوق، تثبيت السيادة، واسترجاع المفقودين.
13:14
معلومات الجديد: الوفد اللبناني الذي شارك في الجولة الأخيرة سيكون هو نفسه الوفد المشارك في جولة روما المرتقبة
13:13
معلومات الجديد: لبنان لم يتبلغ حتى الساعة الموعد النهائي لجولة مفاوضات روما فيما يواصل إعداد ملفاته تمهيدًا للعودة إلى طاولة التفاوض فور تحديد الموعد
13:13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-09-03
من الهرمل إلى شمسطار.. ماذا ضبطت الريجي؟
03:31
بالفيديو - نواب "الحزب" لا يعرفون ماذا يوجد في علي الطاهر!
2026-07-09
الرئيس سلام استقبل السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى حيث جرى البحث في تنفيذ الإطار الثلاثي ولا سيما لجهة بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية تمهيدًا لانتشار الجيش اللبناني فيها
2026-09-03
قوة إسرائيلية تتوغّل في حلتا.. نداءات عبر مكبرات الصوت وحصار للأهالي
06:38
وزارة الصحة: 4 شهداء و32 جريحا في حصيلة نهائية للغارات الإسرائيلية أمس
2026-07-29
بشأن الرواتب.. بشرى من المالية!
بالفيديو
بالفيديو
13:21
مقدمة النشرة المسائية 05-09-2026
13:17
النشرة الجوية 05-09-2026
13:55
مقدمة النشرة المسائية 04-09-2026
13:53
النشرة الجوية 04-09-2026
2026-09-04
لبنان تسلّم 4 أسرى من اسرائيل.. الجديد من قلب الحدث
2026-09-04
لبنان يستعد لتسلّم 4 أسرى.. والجديد تواكب العملية على طريق صور - الناقورة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
00:29
واشنطن تفتح خطاً مع حزب الله.. وعلي الطاهر أول الرسائل؟ (اللواء)
محليات
00:29
واشنطن تفتح خطاً مع حزب الله.. وعلي الطاهر أول الرسائل؟ (اللواء)
محليات
00:42
الحرب مؤجّلة إلى ما بعد تشرين الثاني؟ (الديار)
محليات
00:42
الحرب مؤجّلة إلى ما بعد تشرين الثاني؟ (الديار)
عربي و دولي
02:39
تسريبات عن الحرب على إيران تهزّ واشنطن.. واختبار"كشف الكذب" يدخل على الخط
عربي و دولي
02:39
تسريبات عن الحرب على إيران تهزّ واشنطن.. واختبار"كشف الكذب" يدخل على الخط
محليات
02:12
حصيلة دامية لغارات الأمس.. شهداء وجرحى بينهم مسعفون وطفلتان
محليات
02:12
حصيلة دامية لغارات الأمس.. شهداء وجرحى بينهم مسعفون وطفلتان
محليات
00:58
لا تفاؤل.. ومحنة لبنان مستمرة! (الجمهورية)
محليات
00:58
لا تفاؤل.. ومحنة لبنان مستمرة! (الجمهورية)
محليات
16:25
ردا على رجي.. رسالة من "حزب الله" الى الجامعة العربية
محليات
16:25
ردا على رجي.. رسالة من "حزب الله" الى الجامعة العربية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026