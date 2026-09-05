📺 ليلة سقوط المولدات المخالفة (التقرير الخاص في النشرة المسائية)

عاجل
معلومات الجديد: الأردن يلعب دورًا وسيطًا مع الولايات المتحدة لإنجاح المؤتمر، والمساعدات للجيش ستكون تدريبية وتجهيزية من دون دعم نقدي
معلومات الجديد: الأردن يلعب دورًا وسيطًا مع الولايات المتحدة لإنجاح المؤتمر، والمساعدات للجيش ستكون تدريبية وتجهيزية من دون دعم نقدي
مصادر سياسية للجديد: علي الطاهر تشكّل مؤشرًا إضافيًا إلى العراقيل التي تواجه مسار التفاوض إذ رفض حزب الله تسليم الموقع إلى الجيش اللبناني وفضّل تسليمه مباشرة إلى الجانب الإسرائيلي
مصادر سياسية للجديد: علي الطاهر تشكّل مؤشرًا إضافيًا إلى العراقيل التي تواجه مسار التفاوض إذ رفض حزب الله تسليم الموقع إلى الجيش اللبناني وفضّل تسليمه مباشرة إلى الجانب الإسرائيلي
مصادر سياسية للجديد: المرحلة الماضية أثبتت صواب خيارات الدولة ورئيس الجمهورية ولا سيما مسار اتفاق الإطار فيما يواصل الرئيس التمسك بثوابت التفاوض: استعادة الحقوق، تثبيت السيادة، واسترجاع المفقودين.
مصادر سياسية للجديد: المرحلة الماضية أثبتت صواب خيارات الدولة ورئيس الجمهورية ولا سيما مسار اتفاق الإطار فيما يواصل الرئيس التمسك بثوابت التفاوض: استعادة الحقوق، تثبيت السيادة، واسترجاع المفقودين.
معلومات الجديد: الوفد اللبناني الذي شارك في الجولة الأخيرة سيكون هو نفسه الوفد المشارك في جولة روما المرتقبة
معلومات الجديد: الوفد اللبناني الذي شارك في الجولة الأخيرة سيكون هو نفسه الوفد المشارك في جولة روما المرتقبة
معلومات الجديد: لبنان لم يتبلغ حتى الساعة الموعد النهائي لجولة مفاوضات روما فيما يواصل إعداد ملفاته تمهيدًا للعودة إلى طاولة التفاوض فور تحديد الموعد
معلومات الجديد: لبنان لم يتبلغ حتى الساعة الموعد النهائي لجولة مفاوضات روما فيما يواصل إعداد ملفاته تمهيدًا للعودة إلى طاولة التفاوض فور تحديد الموعد
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
29 o
AlJadeedTv
البقاع
22 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
الشمال
27 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
23 o
AlJadeedTv
كسروان
27 o
AlJadeedTv
متن
27 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
Language
English
AlJadeed
AlJadeed
البحث
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

📺 ليلة سقوط المولدات المخالفة (التقرير الخاص في النشرة المسائية)

2026-09-05 | 12:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
📺 ليلة سقوط المولدات المخالفة (التقرير الخاص في النشرة المسائية)
📺 ليلة سقوط المولدات المخالفة (التقرير الخاص في النشرة المسائية)
مقالات ذات صلة
📺 ليلة سقوط المولدات المخالفة (التقرير الخاص في النشرة المسائية)

محليات

المولدات

المخالفة

(التقرير

الخاص

النشرة

المسائية)

العودة الى الأعلى
Aljadeed
واشنطن تفتح خطاً مع حزب الله.. وعلي الطاهر أول الرسائل؟ (اللواء)
شهداء وجرحى جنوبًا وبقاعًا.. والجيش الإسرائيلي يزعم

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لكم
النشرة الجوية 05-09-2026
13:17
معلومات الجديد: الأردن يلعب دورًا وسيطًا مع الولايات المتحدة لإنجاح المؤتمر، والمساعدات للجيش ستكون تدريبية وتجهيزية من دون دعم نقدي
13:14
مصادر سياسية للجديد: علي الطاهر تشكّل مؤشرًا إضافيًا إلى العراقيل التي تواجه مسار التفاوض إذ رفض حزب الله تسليم الموقع إلى الجيش اللبناني وفضّل تسليمه مباشرة إلى الجانب الإسرائيلي
13:14
مصادر سياسية للجديد: المرحلة الماضية أثبتت صواب خيارات الدولة ورئيس الجمهورية ولا سيما مسار اتفاق الإطار فيما يواصل الرئيس التمسك بثوابت التفاوض: استعادة الحقوق، تثبيت السيادة، واسترجاع المفقودين.
13:14
معلومات الجديد: الوفد اللبناني الذي شارك في الجولة الأخيرة سيكون هو نفسه الوفد المشارك في جولة روما المرتقبة
13:13
معلومات الجديد: لبنان لم يتبلغ حتى الساعة الموعد النهائي لجولة مفاوضات روما فيما يواصل إعداد ملفاته تمهيدًا للعودة إلى طاولة التفاوض فور تحديد الموعد
13:13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026