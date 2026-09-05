📺 ليلة سقوط المولدات المخالفة (التقرير الخاص في النشرة المسائية)

معلومات الجديد: الأردن يلعب دورًا وسيطًا مع الولايات المتحدة لإنجاح المؤتمر، والمساعدات للجيش ستكون تدريبية وتجهيزية من دون دعم نقدي

معلومات الجديد: الأردن يلعب دورًا وسيطًا مع الولايات المتحدة لإنجاح المؤتمر، والمساعدات للجيش ستكون تدريبية وتجهيزية من دون دعم نقدي