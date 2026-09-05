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محليات

مصادرة أكثر من خمسة مولدات في العاصمة بيروت

2026-09-05 | 13:50
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مصادرة أكثر من خمسة مولدات في العاصمة بيروت
مصادرة أكثر من خمسة مولدات في العاصمة بيروت

متابعةً للاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بشأن ضبط مخالفات المولدات الكهربائية الخاصة، تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وبالتعاون مع المديرية العامة لأمن الدولة، إجراءاتها الميدانية بحق أصحاب المولدات المخالفين.

وفي هذا الإطار، جرت أمس مصادرة مولّد في الأشرفية وآخر في الحمرا، وتنظيم محضري ضبط في مار الياس والنويري.

أما اليوم، فقد جرت مصادرة ثلاثة مولدات في الأشرفية وزقاق البلاط وبرج أبي حيدر، إضافة إلى تنظيم محضر ضبط وتوجيه إنذار في الأشرفية، وتنظيم محضر ضبط وتوجيه إنذار في الطريق الجديدة.

وتتم عمليات المصادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يضمن استمرار تأمين التغذية الكهربائية للمواطنين في المناطق التي تخدمها المولدات المصادرة، بحيث لا يتحمل المواطنون تبعات المخالفات المرتكبة من أصحابها.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً للآلية التي جرى الاتفاق عليها لتشديد الرقابة على المولدات الكهربائية الخاصة، وضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية وتركيب العدادات، ومنع فرض أي رسوم أو بدلات غير قانونية على المواطنين.

وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع المديرية العامة لأمن الدولة، مواصلة عمليات الكشف والمراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين على جميع الأراضي اللبنانية.
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