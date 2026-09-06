بالصورة.. غارة إسرائيلية تستهدف مستشفى غندور في النبطية الفوقا

أفاد مراسل الجديد في سامر بأن استهدف في النبطية ، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتجدر الإشارة الى أن المستشفى كان متوقف عن العمل منذ سنوات وهو شبه مهجور





