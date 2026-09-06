الجنوب تحت النار.. إنذار وغارات على بلدات عدّة

واستهدفت المدينة الصناعية في كفررمان، وحيَّي الراهبات والرويس في التحتا، إضافة إلى حي الدير في النبطية ، فيما نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة في محيط دار المعلمين على طريق النبطية الفوقا.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منزلًا في كفررمان، ما أدى إلى تدميره.

وفي عربصاليم، شن غارتين استهدفتا مبنيين في البلدة، وذلك بعد إنذار أصدرته المتحدثة الجيش واوية، دعت فيه سكان مبنى محدد والمباني المجاورة له إلى الإخلاء والابتعاد مسافة لا تقل عن 300 متر.

وزعمت واوية أن الإنذار جاء على خلفية إطلاق «حزب الله» مسيّرة مفخخة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي