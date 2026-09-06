اسرائيل تسيطر على "علي الطاهر".. ماذا عن طريقي بيروت والبقاع؟ (معاريف)

وأضافت الصحيفة: "يُشكّل وجود في مرتفعات علي طاهر محطةً بارزةً في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات بين والحزب".

وتابعت: "أنشأت

مواقع استراتيجية عدة تحت لمصلحة حزب الله، حيث تم الكشف عن المواقع الأقرب إلى الحدود أسفل بلدة القنطرة المواجهة لمستوطنة مسكافعام. كما أُنشئ مهبط جوي تحت الأرض للطائرات المسيّرة لمصلحة الحزب في

. وفي

، جرى تشييد شبكات أنفاق تحت الأرض تُتيح شنّ حملة صاروخية طويلة الأمد ضد إسرائيل انطلاقاً من مواقع محصّنة تحت سطح الأرض".

وبحسب "معاريف" فقد "أُنشئ مجمع للقيادة المركزية التابعة لـ(قوّة بدر) على مرتفع علي طاهر، ويصف الجيش النفقين، اللذين يمتدان مئات الأمتار ويُضمّان أنفاقاً فرعية متفرعة، بلقب (قاعدة الكرياه) التابعة لحزب الله في

".