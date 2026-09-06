اسرائيل تسيطر على "علي الطاهر".. ماذا عن طريقي بيروت والبقاع؟ (معاريف)

وأضافت الصحيفة: "يُشكّل وجود حزب الله في مرتفعات علي طاهر محطةً بارزةً في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات بين إسرائيل والحزب".
وأضافت "أنّ كلا النفقين (الشمالي والجنوبي) يضمّان بعضاً من أكثر مراكز القيادة تطوّراً في العالم، وغرفاً للاتصالات والحواسيب، وعيادة طبية وغرفة عمليات، ومناطق لتجهيز القوات، ومستودعات ضخمة للأسلحة مخصصة للاستخدام في العمليات القتالية الدفاعية والهجومية على حد سواء، وقد مثّل تموضع القوات الإسرائيلية على تلة علي طاهر خط الدفاع المنظم الأخير لحزب الله في جنوب لبنان؛ وبذلك، بات الطريق إلى بيروت والبقاع مفتوحاً"، على حدّ تعبير "معاريف".
زعم الجيش الاسرائيلي استهدافه بنى تحتية تابعة لحزب الله جنوب لبنان.