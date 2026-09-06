السعودية و7 دول عربية وإسلامية: إجراءات اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم تتحدى جهود السلام

الرئيس عون: نحمّل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد المستمر ونطالب الولايات المتحدة الأميركية و المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها