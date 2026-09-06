سرقة في هذه المنطقة.. وقوى الأمن تبحث عن امرأتين

"بتاريخ 1-9-2026، تقدّمت إحدى السيّدات بادّعاء ضدّ امرأتين مجهولتي الهويّة، بجرم سرقة محفظة كانت بحوزتها، تحتوي على مبلغ ومستندات، وذلك أثناء وجودها داخل محلّ معدّ لبيع الأحذية في محلّة عزمي – .

لذلك، وبناءً على إشارة المختص، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة المشتبه فيهما، وتطلب من الذين يعرفون عنهما أيّ معلومات، أو عن مكان وجودهما، الاتصال بفصيلة التلّ على الرقم: 448303-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

علمًا أنّ كلّ من يساهم في إعطاء أيّ معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون".

تجدون صورتهما مُرفقة.