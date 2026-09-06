بعد تضرر مبناها في النبطية.. المالية تعلن خطة طوارئ لتسيير المعاملات

وصدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية بيان أعلن أنه، اعتبارًا من يوم الاثنين 7 أيلول 2026، سيتم استقبال المعاملات العائدة للمكلفين التابعين للمصلحة المالية الإقليمية في محافظة النبطية، بصورة مؤقتة، لدى المصلحة المالية الإقليمية في محافظة الجنوب في صيدا.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء سيستمر إلى حين استئناف العمل في مبنى المصلحة في النبطية.
ولفتت إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمل والمحافظة على الملفات والمستندات، إلى جانب تسهيل إنجاز معاملات المواطنين والمكلفين من دون انقطاع، رغم الظروف الراهنة.
زعم الجيش الاسرائيلي استهدافه بنى تحتية تابعة لحزب الله جنوب لبنان.