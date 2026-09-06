بعد تضرر مبناها في النبطية.. المالية تعلن خطة طوارئ لتسيير المعاملات

وصدر عن في بيان أعلن أنه، اعتبارًا من يوم الاثنين 7 أيلول 2026، سيتم استقبال المعاملات العائدة للمكلفين التابعين للمصلحة المالية الإقليمية في ، بصورة مؤقتة، لدى المصلحة المالية الإقليمية في في .

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء سيستمر إلى حين استئناف العمل في مبنى المصلحة في .

ولفتت إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمل والمحافظة على الملفات والمستندات، إلى جانب تسهيل إنجاز معاملات المواطنين والمكلفين من دون انقطاع، رغم الظروف الراهنة.