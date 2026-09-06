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قناة الجديد
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واس: وزير الخارجية السعودي بحث هاتفيًا مع نظيره الإيراني مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود الحفاظ على الاستقرار
2026-09-06 | 06:08
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واس: وزير الخارجية السعودي بحث هاتفيًا مع نظيره الإيراني مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود الحفاظ على الاستقرار
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الحفاظ
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