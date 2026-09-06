بعد استهداف مستشفى جنوباً.. بيان لوزارة الصحة

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة في ، أن التي شنّتها قوات الاحتلال أدت إلى تدمير مستشفى غندور في الفوقا بشكل كامل مما يشكل انتهاكًا جسيما إضافيا للقانون الإنساني الدولي الذي ينص على حماية المنشآت الصحية، فيما يتمادى في اعتداءاته على القطاع الطبي من دون حساب ومن دون أي اعتبار، ضاربا بعرض الحائط القانون الإنساني الدولي.