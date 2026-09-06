أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

بعد استهداف مستشفى جنوباً.. بيان لوزارة الصحة

2026-09-06 | 06:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد استهداف مستشفى جنوباً.. بيان لوزارة الصحة
بعد استهداف مستشفى جنوباً.. بيان لوزارة الصحة

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، أن الغارات الإسرائيلية التي شنّتها قوات الاحتلال صباح اليوم أدت إلى تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوقا بشكل كامل مما يشكل انتهاكًا جسيما إضافيا للقانون الإنساني الدولي الذي ينص على حماية المنشآت الصحية، فيما العدو الإسرائيلي يتمادى في اعتداءاته على القطاع الطبي من دون حساب ومن دون أي اعتبار، ضاربا بعرض الحائط القانون الإنساني الدولي.



أضاف البيان أن "استهداف المستشفى يفاقم الخسائر التي يتكبدها القطاع الصحي جراء العدوان المستمر"، موضحا أن "هذا المستشفى اضطر للتوقف عن العمل قبل حوالى شهرين بسبب تركز الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة النبطية ومحيطها، بعدما قام بدور محوري خلال جولات الاعتداءات السابقة إذ واظب على تقديم الخدمات الصحية للاهالي كما تم اعتماده كمركز نزوح لفترة طويلة".
مقالات ذات صلة
بعد استهداف مستشفى جنوباً.. بيان لوزارة الصحة

محليات

استهداف

مستشفى

جنوباً..

لوزارة

الصحة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
واس: وزير الخارجية السعودي بحث هاتفيًا مع نظيره الإيراني مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود الحفاظ على الاستقرار
بعد تضرر مبناها في النبطية.. المالية تعلن خطة طوارئ لتسيير المعاملات

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لكم
نشرة اخبار الظهيرة من قناة الجديد
07:22
"مسيرتان انتحاريتان في علي الطاهر".. اسرائيل تزعم وتنشر!
07:16
الرئيس عون: نحمّل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد المستمر ونطالب الولايات المتحدة الأميركية و المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها
06:42
الرئيس عون: استهداف مبنى وزارة المالية بعد استهداف مركز أمن الدولة يعكس نية واضحة لضرب استمرارية عمل المؤسسات اللبنانية وتعطيل مصالح الناس اليومية
06:41
الرئيس عون عن العدوان الاسرائيلي على مدينة النبطية وبلداتها: يشكل تصعيداً خطيراً يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الاطار
06:39
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عناصر وبنى تحتيّة تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
06:26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026